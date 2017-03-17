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      Россия может отменить признание документов ДНР и ЛНР

      16:06, 17 марта, 2017
      Яна Шамаева
      16:06, 17 марта, 2017
      Яна Шамаева
      266
      0
      #МИД\n#Украина\n#Киев\n#МИД РФ\n#ДНР\n#ЛНР\n#минские соглашения
      Фото: pixabay.com
      266
      0

      Для этого Украина должна выполнить ряд условий.

      Москва. Россия может отменить решение о признании документов самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик. Об этом со ссылкой на постоянного представителя страны при ОБСЕ Александра Лукашевича сообщает «Газета.ру».

      По его словам, признание документов ДНР и ЛНР могут отменить, если Украина выполнит минские соглашения: отвод вооружения, проведение конституционной реформы и закрепление особого статуса Донбасса, признание местных выборов и выполнение пункта 8 «Комплекса мер», который связан с полным восстановлением социально-экономических связей.

      «Решение о признании документов, выданных гражданам Украины в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, может быть изменено после полного выполнения Киевом минских договоренностей», - говорится в сообщении.

      Напомним, указ о признании действительными на территории России документов, в том числе паспортов Донецкой и Луганской народных республик, Президент России Владимир Путин подписал 18 февраля 2017 года.

      16:06, 17 марта, 2017
      Яна Шамаева
      266
      0
      #МИД\n#Украина\n#Киев\n#МИД РФ\n#ДНР\n#ЛНР\n#минские соглашения
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