Россия может отменить признание документов ДНР и ЛНР

Для этого Украина должна выполнить ряд условий.

Москва. Россия может отменить решение о признании документов самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик. Об этом со ссылкой на постоянного представителя страны при ОБСЕ Александра Лукашевича сообщает «Газета.ру».

По его словам, признание документов ДНР и ЛНР могут отменить, если Украина выполнит минские соглашения: отвод вооружения, проведение конституционной реформы и закрепление особого статуса Донбасса, признание местных выборов и выполнение пункта 8 «Комплекса мер», который связан с полным восстановлением социально-экономических связей.

«Решение о признании документов, выданных гражданам Украины в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, может быть изменено после полного выполнения Киевом минских договоренностей», - говорится в сообщении.

Напомним, указ о признании действительными на территории России документов, в том числе паспортов Донецкой и Луганской народных республик, Президент России Владимир Путин подписал 18 февраля 2017 года.