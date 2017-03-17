США потребовали Россию выдать трех хакеров

Ранее пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков сообщил о готовности страны сотрудничать в борьбе с кибепреступностью.

Москва. Россия. Министерство юстиций США попросило Россию выдать трех хакеров. Договора об экстрадиции между странами нет, пишет «Интерфакс».

По словам представителя Минюста США Марка Раймонди, это не должно мешать российским властям в выдаче хакеров. В США планируют провести необходимую юридическую процедуру и предоставить права киберпреступникам.

Ранее минюст США обвинил двух сотрудников ФСБ России в хакерской атаке на портал Yahoo в 2014 году. По сведениям СМИ США, в деле задействованы еще 2 фигуранта, один из которых является гражданином России.

По словам пресс-секретаря Президента России Дмитрия Пескова, Москва готова к сотрудничеству по вопросам кибербезопасности, но причастность 4 россиян, включая сотрудников ФСБ, к хакерской атаке на Yahoo нельзя рассматривать в качестве обвинений в адрес России.