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      США потребовали Россию выдать трех хакеров

      13:03, 17 марта, 2017
      Дарья Саушина
      13:03, 17 марта, 2017
      Дарья Саушина
      77
      0
      #хакеры\n#кибератака
      Фото: pixabay.com
      77
      0

      Ранее пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков сообщил о готовности страны сотрудничать в борьбе с кибепреступностью.

      Москва. Россия. Министерство юстиций США попросило Россию выдать трех хакеров. Договора об экстрадиции между странами нет, пишет «Интерфакс».

      По словам представителя Минюста США Марка Раймонди, это не должно мешать российским властям в выдаче хакеров. В США планируют провести необходимую юридическую процедуру и предоставить права киберпреступникам.

      Ранее минюст США обвинил двух сотрудников ФСБ России в хакерской атаке на портал Yahoo в 2014 году. По сведениям СМИ США, в деле задействованы еще 2 фигуранта, один из которых является гражданином России.

      По словам пресс-секретаря Президента России Дмитрия Пескова, Москва готова к сотрудничеству по вопросам кибербезопасности, но причастность 4 россиян, включая сотрудников ФСБ, к хакерской атаке на Yahoo нельзя рассматривать в качестве обвинений в адрес России.

      13:03, 17 марта, 2017
      Дарья Саушина
      77
      0
      #хакеры\n#кибератака
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