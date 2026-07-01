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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Памятные мероприятия по случаю Дня ветеранов боевых действий прошли в Ижевске

15:48, 01 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
Памятные мероприятия по случаю Дня ветеранов боевых действий прошли в Ижевске
15:48, 01 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
77
0
#День ветерана боевых действий\n#Ижевск. Удмуртия
Источник фото: Страница ВКонтакте Олега Гарина
77
0

В 18:00 состоится концерт в парке им. С.М. Кирова.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 1 июля программа мероприятий по случаю Дня ветеранов боевых действий началась с утренней молитвы. Об этом рассказал глава города.

В соборе Александра Невского собрались ветераны, матери и жёны военнослужащих. Затем в Сквере Победы состоялся митинг, участники возложили цветы к Монументу боевой и трудовой славы. Глава Ижевска Дмитрий Чистяков и депутат Госдумы от УР Олег Гарин вручили награды и памятные знаки родственникам погибших военнослужащих.

«Сегодня у нас две главные задачи: поддержать наших бойцов на передовой и хранить память о каждом, кто отдал жизнь за наше мирное небо» — отметил Дмитрий Чистяков.

Администрация Октябрьского района сообщает, что в 18:00 состоится концерт в парке им. С.М. Кирова (18+).

 

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15:48, 01 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
77
0
#День ветерана боевых действий\n#Ижевск. Удмуртия