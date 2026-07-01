Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 1 июля программа мероприятий по случаю Дня ветеранов боевых действий началась с утренней молитвы. Об этом рассказал глава города.

В соборе Александра Невского собрались ветераны, матери и жёны военнослужащих. Затем в Сквере Победы состоялся митинг, участники возложили цветы к Монументу боевой и трудовой славы. Глава Ижевска Дмитрий Чистяков и депутат Госдумы от УР Олег Гарин вручили награды и памятные знаки родственникам погибших военнослужащих.

«Сегодня у нас две главные задачи: поддержать наших бойцов на передовой и хранить память о каждом, кто отдал жизнь за наше мирное небо» — отметил Дмитрий Чистяков.

Администрация Октябрьского района сообщает, что в 18:00 состоится концерт в парке им. С.М. Кирова (18+).