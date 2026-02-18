На Уральском форуме «Кибербезопасность в финансах» (18+) завершилась собственная сессия Сбера «Кибермошенничество. К барьеру!». Её участниками стали заместитель председателя Правления Сбербанка Станислав Кузнецов, председатель комитета по финансовому рынку Государственной думы РФ Анатолий Аксаков, председатель Банка ПСБ Пётр Фрадков и российский пранк-журналист Алексей Столяров «Лексус». Модерировал дискуссию журналист, радио- и телеведущий Владимир Соловьёв.

Сегодня в России сложно найти человека, которому хотя бы раз не позвонили мошенники, рассказал Владимир Соловьёв. Телефонное мошенничество приносит огромный ущерб — сотни млрд рублей в год. И здесь важно обратить особое внимание на инфраструктуру вывода средств, поскольку мошеннические кол-центры располагаются на Украине, а сервисы, которые «помогают» злоумышленникам — на территории России.

Как отметил заместитель председателя Правления Сбербанка Станислав Кузнецов, к концу 2025 года удалось впервые остановить рост объёма похищенных телефонными мошенниками средств.

«Прошлый год стал годом объединения усилий различных структур для борьбы с телефонным мошенничеством. В кратчайшие сроки принято более 50 законов. Одни законы стали работать очень эффективно, другие ещё надо дорабатывать. Уже внесён второй пакет — большой комплекс законов, чтобы бороться с телефонным мошенничеством и кибермошенничеством. Успокаиваться нельзя. Мы фиксируем сегодня ровно то же количество телефонных звонков, как и раньше, — их около 5 миллионов в сутки», — отметил Станислав Кузнецов.

Проблема телефонного мошенничества напоминает сообщающийся сосуд, подчеркнул Станислав Кузнецов. Когда крупные банки и сотовые операторы выстраивают надёжные системы защиты, мошенничество перетекает в более мелкие и менее защищённые организации. Сим-боксы продолжают «работать» в преступных схемах, хотя и многократно подорожали. В последние полгода возникла новая проблема — получение сим-карт по паспортам умерших людей.

Анатолий Аксаков отметил, что во втором пакете законопроектов, который сейчас находится на рассмотрении, увеличен штраф для телекоммуникационных компаний, по вине которых граждане теряют деньги.

Обсуждая тему дипфейков, Алексей Столяров объяснил, что сегодня это адресная работа: она ведётся в отношении конкретного гражданина, на которого собраны персональные данные, в том числе о вероятном количестве денег у него на счетах. Технологически дипфейк сегодня доступен всем, однако по действующему законодательству он не является отягчающим фактором при совершении преступления.

По данным ВЦИОМ, в 2025 году 53% россиян заявили, что мошеннических звонков стало меньше, сказал Пётр Фрадков. И всё же проблема остаётся крайне острой, и не только в России, но и в других странах. Например, в Индонезии 80% звонков трактуются как спам или мошенничество. Особенность России в том, что проблема носит трансграничный характер: телефонное мошенничество в Украине поставлено на поток на государственном уровне и имеет государственную поддержку.

Владимир Соловьёв поддержал мысль о том, что необходимо создать единое координирующее силовое ведомство, которое будет бороться с кибермошенничеством. У него должны быть полномочия на проведение оперативно-розыскной деятельности.

Всем вместе нам необходимо создать систему, которая минимизирует возможность воровства денег у россиян, отметил Анатолий Аксаков. Один из элементов этой системы ГИС «Антифрод», которая в пилотном режиме начнёт действовать 1 марта 2026 года.