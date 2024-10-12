В Иркутске после видео с массовым нарушением ПДД водителям разрешили разворот

Иркутск. Иркутская область. В Иркутске Госавтоинспекция разрешила разворот на перекрестке после видео в соцсетях. Об этом пишет ГУ МВД России по Иркутской области в своем ТГ-канале.

В соцсетях выложили видео, как водители один за одним разворачиваются под знаком «Разворот запрещен». Полиция посмотрела видео и предложила муниципалитету дополнить знак — таким образом, сейчас там нельзя разворачиваться только грузовикам.

«Сотрудники Госавтоинспекции благодарят пользователей сети интернет за опубликованные сведения, указывающие на проблему со знаком «Разворот запрещен» на улице Трактовая в Иркутске», — сообщили в областном МВД.