В больницы Липецка доставлены 9 пострадавших в результате налета дронов

Липецк. Липецкая область. Количество пострадавших при атаке дронов на Липецкую область достигло 9. Об этом написал в своем телеграм-канале глава региона Игорь Артамонов.

Губернатор сообщил, что навестил жителей, попавших в медучреждения с ранениями.

По данным, которые привел Игорь Артамонов, ночью над территорией области были сбиты 19 беспилотников ВСУ. Повреждения получил объект энергетики. Под отключение попали 19, 23, 24, 27, 29 микрорайоны и Московская улица Липецка. Позднее электроснабжение восстановили.

В столице региона временно приостановили движение общественного транспорта. После снятия красного уровня опасности автобусы вернули на маршруты.

Были эвакуированы 4 населенных пункта – Копцевы хутора, Федоровка, Яковлевка, Тынковка, где суммарно имеется более 400 жилых домов. Когда ситуация нормализовалась, жителям разрешили вернуться.

Кроме того, в городе вводили режим ЧС для ликвидации последствий детонации взрывоопасных объектов. Отменены запланированные ранее развлекательные и спортивные мероприятия.