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В больницы Липецка доставлены 9 пострадавших в результате налета дронов

11:01, 09 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
В больницы Липецка доставлены 9 пострадавших в результате налета дронов
11:01, 09 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
65
0
#Украина\n#Россия\n#Липецк\n#дроны\n#нападение\n#пострадавшие\n#электроснабжение\n#эвакуация\n#транспорт\n#военные\n#спецоперация\n#СВО
Фото: pxhere.com
65
0

Поражен объект энергетики, эвакуированы 4 населенных пункта.

Липецк. Липецкая область. Количество пострадавших при атаке дронов на Липецкую область достигло 9. Об этом написал в своем телеграм-канале глава региона Игорь Артамонов.

Губернатор сообщил, что навестил жителей, попавших в медучреждения с ранениями. 

По данным, которые привел Игорь Артамонов, ночью над территорией области были сбиты 19 беспилотников ВСУ. Повреждения получил объект энергетики. Под отключение попали 19, 23, 24, 27, 29 микрорайоны и Московская улица Липецка. Позднее электроснабжение восстановили. 

В столице региона временно приостановили движение общественного транспорта. После снятия красного уровня опасности автобусы вернули на маршруты. 

Были эвакуированы 4 населенных пункта – Копцевы хутора, Федоровка, Яковлевка, Тынковка, где суммарно имеется более 400 жилых домов. Когда ситуация нормализовалась, жителям разрешили вернуться.

Кроме того, в городе вводили режим ЧС для ликвидации последствий детонации взрывоопасных объектов. Отменены запланированные ранее развлекательные и спортивные мероприятия.

11:01, 09 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
65
0
#Украина\n#Россия\n#Липецк\n#дроны\n#нападение\n#пострадавшие\n#электроснабжение\n#эвакуация\n#транспорт\n#военные\n#спецоперация\n#СВО