Застрявшую в крыше жилого дома в Севастополе ракету ATACMS отправили на полигон

Севастополь. Неразорвавшуюся фугасную боевую часть ракеты ATACMS в Севастополе обезвредили и вывезли на полигон для уничтожения. Об этом губернатор Михаил Развозжаев написал в своем телеграм-канале.

Ранее глава города написал, что боеголовка американского производства пробила крышу девятиэтажного дома. Инцидент произошел на улице Симонка во время ночного обстрела. К счастью, взрыва не последовало, а сама боевая часть ракеты застряла на уровне технического этажа, никто не пострадал. Жильцов попавшего под удар дома, а также трех соседних, эвакуировали. Им предложили переселиться в центр временного проживания, но большинство отправилось на работу или к родственникам и друзьям. В 8 утра жителям разрешили вернуться в свои квартиры.

Кроме того, после атаки города украинскими ракетчиками, оперативные службы оцепили часть проспекта генерала Острякова. Там могут находиться суббоеприпасы от кассетных боеголовок.

Обстрел состоялся в ночь на 2 августа, силы ПВО сбили 4 воздушные цели.