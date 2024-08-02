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Застрявшую в крыше жилого дома в Севастополе ракету ATACMS отправили на полигон

13:14, 02 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Застрявшую в крыше жилого дома в Севастополе ракету ATACMS отправили на полигон
13:14, 02 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
82
0
#Украина\n#Россия\n#Крым\n#Севастополь\n#ракеты\n#обстрел\n#эвакуация\n#военные\n#СВО\n#спецоперация
Фото: pxhere.com
82
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Об этом сообщил губернатор Развозжаев.

Севастополь. Неразорвавшуюся фугасную боевую часть ракеты ATACMS в Севастополе обезвредили и вывезли на полигон для уничтожения. Об этом губернатор Михаил Развозжаев написал в своем телеграм-канале.

Ранее глава города написал, что боеголовка американского производства пробила крышу девятиэтажного дома. Инцидент произошел на улице Симонка во время ночного обстрела. К счастью, взрыва не последовало, а сама боевая часть ракеты застряла на уровне технического этажа, никто не пострадал. Жильцов попавшего под удар дома, а также трех соседних, эвакуировали. Им предложили переселиться в центр временного проживания, но большинство отправилось на работу или к родственникам и друзьям. В 8 утра жителям разрешили вернуться в свои квартиры.

Кроме того, после атаки города украинскими ракетчиками, оперативные службы оцепили часть проспекта генерала Острякова. Там могут находиться суббоеприпасы от кассетных боеголовок. 

Обстрел состоялся в ночь на 2 августа, силы ПВО сбили 4 воздушные цели. 

13:14, 02 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
82
0
#Украина\n#Россия\n#Крым\n#Севастополь\n#ракеты\n#обстрел\n#эвакуация\n#военные\n#СВО\n#спецоперация