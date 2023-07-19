Закрыть
Все разделы Поиск
Ижевское оружие Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
ДТП Удмуртии Спецпроект Здоровье Спецпроект
Инсулинорезистентность излечима! Лонгрид Семейное дело — раскрасить мир в цвет любимых глаз Лонгрид Ремесло – варить стекло Лонгрид

Железнодорожную станцию Молчаново освободили российские военные на Харьковщине

16:16, 19 июля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Железнодорожную станцию Молчаново освободили российские военные на Харьковщине
16:16, 19 июля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
68
0
#Украина\n#Россия\n#Харьков\n#Минобороны\n#военные\n#спецоперация\n#СВО
Фото: vk.com/mil
68
0

В том же регионе уничтожен склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны Украины.

Москва. Российские военные продолжают развивать наступление на Купянском направлении в Харьковской области. 18 июля бойцы группировки войск «Западная» освободили железнодорожную станцию Молчаново, сообщили в Минобороны РФ.

В целом за минувшие сутки продвижение составило более километра в глубину и до двух километров по фронту, отметили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, в районе населенного пункта Песчаное Харьковской области был уничтожен склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны Украины. 

Также в Минобороны рассказали о групповом ударе высокоточным оружием морского и воздушного базирования по объектам военной промышленности, топливной инфраструктуры и складам боеприпасов ВСУ в Одессе. Еще одной целью стала украинская авиабаза Канатово в Кировоградской области. Все назначенные объекты поражены, заявил генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Ранее в Минобороны сообщили об ударах возмездия по военным объектам в Одессе и Николаеве после теракта на Крымском мосту.

16:16, 19 июля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
68
0
#Украина\n#Россия\n#Харьков\n#Минобороны\n#военные\n#спецоперация\n#СВО