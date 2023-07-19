Железнодорожную станцию Молчаново освободили российские военные на Харьковщине

Москва. Российские военные продолжают развивать наступление на Купянском направлении в Харьковской области. 18 июля бойцы группировки войск «Западная» освободили железнодорожную станцию Молчаново, сообщили в Минобороны РФ.

В целом за минувшие сутки продвижение составило более километра в глубину и до двух километров по фронту, отметили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, в районе населенного пункта Песчаное Харьковской области был уничтожен склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны Украины.

Также в Минобороны рассказали о групповом ударе высокоточным оружием морского и воздушного базирования по объектам военной промышленности, топливной инфраструктуры и складам боеприпасов ВСУ в Одессе. Еще одной целью стала украинская авиабаза Канатово в Кировоградской области. Все назначенные объекты поражены, заявил генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Ранее в Минобороны сообщили об ударах возмездия по военным объектам в Одессе и Николаеве после теракта на Крымском мосту.