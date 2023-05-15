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Британскую ракету Storm Shadow впервые сбили в зоне СВО

16:27, 15 мая, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Британскую ракету Storm Shadow впервые сбили в зоне СВО
16:27, 15 мая, 2023
Евгений Кандаков
журналист
72
0
#Украина\n#Великобритания\n#военные\n#оружие\n#ракеты\n#Минобороны\n#СВО\n#спецоперация
Фото: pxhere.com
72
0

Партию этих изделий поставил ранее Киеву Лондон.

Москва. Российские военные предотвратили удар ракетой большой дальности Storm Shadow британского производства. Изделие было сбито в воздухе, пишет Лента.ру.

«В течение суток перехвачены семь противорадиолокационных ракет HARM, одна крылатая ракета большой дальности Storm Shadow, а также десять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS», — сообщили в Минобороны. При этом Storm Shadow фигурирует в отчетах ведомства первые. 

О том, что Великобритания передала Украине партию этого оружия, 11 мая сообщил телеканал CNN. Позднее информацию подтвердили в Минобороны Соединенного Королевства.

Дальность полета ракет превышает 250 км, они запускаются с авианосителей. Оружие разработано британскими и французскими конструкторами. 

16:27, 15 мая, 2023
Евгений Кандаков
журналист
72
0
#Украина\n#Великобритания\n#военные\n#оружие\n#ракеты\n#Минобороны\n#СВО\n#спецоперация