Британскую ракету Storm Shadow впервые сбили в зоне СВО

Москва. Российские военные предотвратили удар ракетой большой дальности Storm Shadow британского производства. Изделие было сбито в воздухе, пишет Лента.ру.

«В течение суток перехвачены семь противорадиолокационных ракет HARM, одна крылатая ракета большой дальности Storm Shadow, а также десять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS», — сообщили в Минобороны. При этом Storm Shadow фигурирует в отчетах ведомства первые.

О том, что Великобритания передала Украине партию этого оружия, 11 мая сообщил телеканал CNN. Позднее информацию подтвердили в Минобороны Соединенного Королевства.

Дальность полета ракет превышает 250 км, они запускаются с авианосителей. Оружие разработано британскими и французскими конструкторами.