В Кремле прокомментировали публикацию о попытке сговора Пригожина с ВСУ

Москва. Газетной «уткой» назвал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков статью американского издания Washington Post о якобы имевшей место попытке заключить сделку с киевским режимом со стороны основателя ЧВК «Вагнер». В публикации говорилось, что Евгений Пригожин предлагал командованию противника данные о позициях российских войск в обмен на сдачу ВСУ Артемовска, пишет Коммерсантъ.

«Похоже на очередные «утки». К сожалению, даже уважаемые издания в последние годы достаточно часто не брезгуют этим», – заявил Песков.

Ранее сам Евгений Пригожин по этому поводу сообщил, что о предстоящем вбросе о нем в американские СМИ его предупреждали информированные источники в США еще месяц назад.