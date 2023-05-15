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В Кремле прокомментировали публикацию о попытке сговора Пригожина с ВСУ

14:51, 15 мая, 2023
Евгений Кандаков
журналист
В Кремле прокомментировали публикацию о попытке сговора Пригожина с ВСУ
14:51, 15 мая, 2023
Евгений Кандаков
журналист
244
0
#Украина\n#Донбасс\n#военные\n#ДНР\n#Дмитрий Песков\n#США\n#СМИ\n#слухи\n#СВО\n#спецоперация
Фото: vk.com/concordgroup_official
244
0

Пресс-секретарь Путина назвал материал об этом газетной «уткой».

Москва. Газетной «уткой» назвал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков статью американского издания Washington Post о якобы имевшей место попытке заключить сделку с киевским режимом со стороны основателя ЧВК «Вагнер». В публикации говорилось, что Евгений Пригожин предлагал командованию противника данные о позициях российских войск в обмен на сдачу ВСУ Артемовска, пишет Коммерсантъ.

«Похоже на очередные «утки». К сожалению, даже уважаемые издания в последние годы достаточно часто не брезгуют этим», – заявил Песков.

Ранее сам Евгений Пригожин по этому поводу сообщил, что о предстоящем вбросе о нем в американские СМИ его предупреждали информированные источники в США еще месяц назад.

14:51, 15 мая, 2023
Евгений Кандаков
журналист
244
0
#Украина\n#Донбасс\n#военные\n#ДНР\n#Дмитрий Песков\n#США\n#СМИ\n#слухи\n#СВО\n#спецоперация