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Украинские войска предприняли попытку наступления под Соледаром

14:59, 12 мая, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Украинские войска предприняли попытку наступления под Соледаром
14:59, 12 мая, 2023
Евгений Кандаков
журналист
79
0
#Украина\n#Россия\n#Донбасс\n#военные\n#ДНР\n#Минобороны\n#спецоперация\n#СВО
Фото: vk.com/mil
79
0

Российские позиции атаковали более тысячи пехотинцев и до 40 танков.

Соледар. ДНР. Вооруженные силы Украины (ВСУ) провели наступление на соледарском тактическом направлении по всей линии соприкосновения. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на Минобороны России.

Речь идет об участке протяженностью более 95 километров. В бой были направлены более 1 тыс. военнослужащих, а также до 40 танков. Всего ВСУ предприняли 26 атак, все они были отражены, рассказали в пресс-службе ведомства.

Ранее в Минобороны опровергли появившуюся 11 мая в ряде Telegram-каналов российских военкоров информацию о прорыве противника под Артемовском. Общая обстановка в зоне СВО находится под контролем российских вооруженных сил, заявили в министерстве.

14:59, 12 мая, 2023
Евгений Кандаков
журналист
79
0
#Украина\n#Россия\n#Донбасс\n#военные\n#ДНР\n#Минобороны\n#спецоперация\n#СВО