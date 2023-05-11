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Российским военным осталось пройти 742 метра до окраины Артемовска

11:14, 11 мая, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Российским военным осталось пройти 742 метра до окраины Артемовска
11:14, 11 мая, 2023
Евгений Кандаков
журналист
67
0
#Украина\n#Донбасс\n#военные\n#ДНР\n#Минобороны\n#СВО\n#спецоперация
Фото: vk.com/mil
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Об этом рассказал боец одного из штурмовых подразделений.

Артемовск. ДНР. Протяженность оставшейся под контролем ВСУ части Артемовска — 742 метра. Об этом рассказал РИА Новости боец одного из штурмовых подразделений ВС РФ, пишет «Российская газета».

По его словам, ровно столько составляет расстояние от Учебно-научного профессионально-педагогического института, квартал рядом с которым был зачищен 10 мая, до окраины города. Таким образом, чтобы полностью освободить Артемовск, осталось пройти этот путь. Задача непростая, поскольку там находится последний укрепрайон, построенный боевиками. Однако собеседник агентства не сомневается в ее выполнимости.

Также боец рассказал, что украинские силы оттеснены за улицу Чайковского и готовятся к обороне на новых рубежах. Противник продолжает ожесточенное сопротивление и применяет артиллерию.

Бои в Артемовске (украинское название Бахмут) ведутся с осени 2022 года. Под контролем российских военных находится более 80% его территории, сообщили недавно в Минобороны.

11:14, 11 мая, 2023
Евгений Кандаков
журналист
67
0
#Украина\n#Донбасс\n#военные\n#ДНР\n#Минобороны\n#СВО\n#спецоперация