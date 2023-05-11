Российским военным осталось пройти 742 метра до окраины Артемовска

Артемовск. ДНР. Протяженность оставшейся под контролем ВСУ части Артемовска — 742 метра. Об этом рассказал РИА Новости боец одного из штурмовых подразделений ВС РФ, пишет «Российская газета».

По его словам, ровно столько составляет расстояние от Учебно-научного профессионально-педагогического института, квартал рядом с которым был зачищен 10 мая, до окраины города. Таким образом, чтобы полностью освободить Артемовск, осталось пройти этот путь. Задача непростая, поскольку там находится последний укрепрайон, построенный боевиками. Однако собеседник агентства не сомневается в ее выполнимости.

Также боец рассказал, что украинские силы оттеснены за улицу Чайковского и готовятся к обороне на новых рубежах. Противник продолжает ожесточенное сопротивление и применяет артиллерию.

Бои в Артемовске (украинское название Бахмут) ведутся с осени 2022 года. Под контролем российских военных находится более 80% его территории, сообщили недавно в Минобороны.