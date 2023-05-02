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Стало известно о смерти модельера Валентина Юдашкина

15:11, 02 мая, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Стало известно о смерти модельера Валентина Юдашкина
15:11, 02 мая, 2023
Евгений Кандаков
журналист
244
0
#культура\n#мода\n#одежда\n#знаменитости\n#смерть\n#некролог
Фото: pxhere.com
244
0

Тремя днями ранее скончался его коллега Вячеслав Зайцев.

Москва. Ушел из жизни известный российский модельер Валентин Юдашкин. Об этом сообщает RT со ссылкой на ТАСС.

Смерть своего основателя подтвердили, в частности, в Модном доме Валентина Юдашкина. Ранее об этом же рассказала Первому каналу супруга знаменитого кутюрье. Покойному было 59 лет. Валентин Юдашкин был модельером с мировым именем, созданную им одежду носили российские звезды первой величины, а каждый показ его коллекций становился событием в мире моды.   

Тремя днями ранее, 30 апреля, в возрасте 85 лет умер другой известный российский модельер Вячеслав Зайцев.

15:11, 02 мая, 2023
Евгений Кандаков
журналист
244
0
#культура\n#мода\n#одежда\n#знаменитости\n#смерть\n#некролог