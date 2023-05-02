Стало известно о смерти модельера Валентина Юдашкина

Москва. Ушел из жизни известный российский модельер Валентин Юдашкин. Об этом сообщает RT со ссылкой на ТАСС.

Смерть своего основателя подтвердили, в частности, в Модном доме Валентина Юдашкина. Ранее об этом же рассказала Первому каналу супруга знаменитого кутюрье. Покойному было 59 лет. Валентин Юдашкин был модельером с мировым именем, созданную им одежду носили российские звезды первой величины, а каждый показ его коллекций становился событием в мире моды.

Тремя днями ранее, 30 апреля, в возрасте 85 лет умер другой известный российский модельер Вячеслав Зайцев.