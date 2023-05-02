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В России изменили дату празднования Дня молодежи

11:56, 02 мая, 2023
Евгений Кандаков
журналист
В России изменили дату празднования Дня молодежи
11:56, 02 мая, 2023
Евгений Кандаков
журналист
225
0
#Россия\n#Владимир Путин\n#праздники\n#молодежь
Фото: kremlin.ru
225
0

Ранее об этом попросили Путина студенты.

Москва. Новую дату празднования Дня молодежи установили в России. Распоряжение об этом подписал президент РФ, оно размещено на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает «Рен ТВ».

Согласно тексту документа, День молодежи теперь будет праздноваться в последнюю субботу июня. Ранее его датой считалось 27 число того же месяца. Таким образом, в 2023 году торжества состоятся 24 июня.

Перенести праздник с фиксированной даты на выходной попросили ранее у Владимира Путина студенты, поскольку 27 число нередко выпадало на будние дни.

11:56, 02 мая, 2023
Евгений Кандаков
журналист
225
0
#Россия\n#Владимир Путин\n#праздники\n#молодежь