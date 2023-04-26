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В Симферополе пресекли теракт в военно-морском госпитале

14:53, 26 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
В Симферополе пресекли теракт в военно-морском госпитале
14:53, 26 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
78
0
#Крым\n#терроризм\n#госпиталь\n#военные\n#взрыв\n#террористы\n#ФСБ\n#Украина\n#задержание\n#спецоперация\n#СВО
Фото: pxhere.com
78
0

У подозреваемого нашли взрывные устройства.

Симферополь. Крым. Военно-морской клинический госпиталь Минобороны в Симферополе едва не стал целью теракта. Подозреваемый в подготовке преступления задержан, сообщили в пресс-службе ФСБ.

Речь идет о гражданине России. У него нашли самодельные взрывные устройства: одно с поражающими элементами в виде гвоздей, другое – зажигательного действия.

В отношении предполагаемого террориста возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 30, части 1 статьи 205 («Приготовление к террористическому акту») и части 1 статьи 222.1 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств»).

Напомним, 19 апреля стало известно о предотвращении диверсии на объекте энергосистемы Крыма. 

14:53, 26 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
78
0
#Крым\n#терроризм\n#госпиталь\n#военные\n#взрыв\n#террористы\n#ФСБ\n#Украина\n#задержание\n#спецоперация\n#СВО