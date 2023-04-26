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В случае изъятия российских активов Западом Россия примет зеркальные меры

10:56, 26 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
В случае изъятия российских активов Западом Россия примет зеркальные меры
10:56, 26 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
43
0
#Россия\n#Запад\n#США\n#власть\n#политика\n#санкции\n#конфискация
Фото: kremlin.ru
43
0

Указ об этом подписал Владимир Путин.

Москва. В случае изъятия или ограничения прав на имущество РФ за рубежом Москва введет внешнее управление активами недружественных стран на своей территории. Указ об этом подписал 25 апреля президент России Владимир Путин, пишут «Известия».

Аналогичные меры будут задействованы, если на Западе конфискуют имущество российского бизнеса и частных лиц, говорится в документе

Названы также ближайшие возможные кандидаты на изъятие в рамках зеркальных мер: это доли зарубежных акционеров в компаниях «Фортум» и «Юнипро».

Добавим, согласно указу, за президентом России остается право прекратить временное управление активами недружественных стран.

10:56, 26 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
43
0
#Россия\n#Запад\n#США\n#власть\n#политика\n#санкции\n#конфискация