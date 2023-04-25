В зоне спецоперации начали использоваться танки Т-14 «Армата»

Москва. В боевых действиях в зоне СВО уже участвуют новейшие российские танки Т-14 «Армата». Об этом рассказал РИА Новости информированный источник, сообщает RT.

Пока бронемашины последнего поколения применяют только для дистанционных обстрелов позиций украинской армии, в прямых атаках «Арматы» не задействованы.

Сообщается также о модернизации Т-14 – они получили дополнительную защиту с бортов.

Танк «Армата» отличается полностью автоматизированной необитаемой башней, приспособлен для ведения сетецентрической войны, оборудован электродинамической системой защиты «Малахит». Госиспытания Т-14 начались в 2019 году.

Напомним, ранее на Херсонском направлении были замечены переданные Украине Германией танки Leopard. По некоторым данным, один из них российские разведчики даже угнали, но не смогли доставить в тыл и затопили в болоте.