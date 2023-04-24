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Украинский беспилотник с 17 килограммами взрывчатки упал в Подмосковье

09:56, 24 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Украинский беспилотник с 17 килограммами взрывчатки упал в Подмосковье
09:56, 24 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
241
0
#Украина\n#Россия\n#военные\n#СВО\n#Московская область\n#спецоперация\n#взрывчатка\n#дроны\n#беспилотник
Фото: pxhere.com
241
0

Обломки нашла дачница.

Воровское. Московская область. В Подмосковье обнаружили обломки дрона-камикадзе, начиненного 17 кг взрывчатки. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на Telegram-канал Shot.

Беспилотник нашла 23 апреля жительница СНТ «Заря» в Богородском городском округе неподалеку от поселка Воровское. Аппарат упал в лесном массиве примерно в 300 метрах от дома женщины.

Причиной падения могло быть исчерпание запаса топлива, предполагают специалисты. Изделие предварительно идентифицировали как UJ-22 Airborn украинского производства. Дрон нес 30 брикетов взрывчатки массой по 570 граммов.

В результате происшествия никто не пострадал.              

09:56, 24 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
241
0
#Украина\n#Россия\n#военные\n#СВО\n#Московская область\n#спецоперация\n#взрывчатка\n#дроны\n#беспилотник