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Пожарные Тамбовской области спасли из огня зайчонка

16:19, 23 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
Пожарные Тамбовской области спасли из огня зайчонка
16:19, 23 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
24
0
#Тамбов\n#пожары\n#животные\n#спасение
Фото: пресс-служба главного управления МЧС России по Тамбовской области
24
0

Новому члену команды они дали кличку Уголёк.

Тамбов. Тамбовская область. Пожарные Тамбовской области оставили у себя спасенного из огня зайчонка. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Тамбовской области в соцсети «ВКонтакте».

21 апреля пожарные потушили возгорание сухой травы у деревни Екатериновка Пичаевского района. Огнеборцы не только быстро ликвидировали возгорание, но и спасли маленького зайчонка

Испуганное животное размером меньше ладони с опаленной шерстью заметил один из пожарных. Малыша, которому не больше месяца, спасатели взяли с собой, чтобы убедиться, что его жизни ничего не угрожает. Огнеборцы обработали обгоревшую шерсть, искупали, накормили зайчонка и дали ему кличку Уголёк. 

16:19, 23 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
24
0
#Тамбов\n#пожары\n#животные\n#спасение