Российские военные планируют выводить из строя спутники противника с самолетов

Москва. На вооружении российской армии появятся новые комплексы по борьбе со спутниками противника. Их установят на самолеты, пишет Коммерсантъ со ссылкой на журнал Минобороны «Военная мысль».

В частности, речь идет об истребителе-перехватчике МиГ-31, который вооружат ракетным комплексом противокосмической обороны «Контакт». На транспортных самолетах Ил-76 предполагается использовать боевую лазерную систему А60 «Сокол-Эшелон». Кроме того, бороться с космическими средствами разведки противника предполагается с помощью наземного лазерного комплекса «Пересвет».

Издание напоминает, что о работах по созданию боевого лазерного комплекса «А-60» говорил в 2016 году замминистра обороны России Юрий Борисов. В 2020 году был запатентован самолет, который прочат в носители данной системы.

Добавим, в мае 2022 года Юрий Борисов сообщил, что комплексы «Пересвет» способны ослеплять любые разведывательные спутники противника на высотах до 1,5 тыс. километров. Данные изделия уже серийно поставляются в войска.