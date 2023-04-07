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Российские военные планируют выводить из строя спутники противника с самолетов

17:46, 07 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Российские военные планируют выводить из строя спутники противника с самолетов
17:46, 07 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
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#Россия\n#спецоперация\n#СВО\n#авиация\n#ракеты\n#лазер\n#космос\n#оружие
Фото: pxhere.com
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МиГ-31 и Ил-76 вооружат ракетами и лазерными комплексами.

Москва. На вооружении российской армии появятся новые комплексы по борьбе со спутниками противника. Их установят на самолеты, пишет Коммерсантъ со ссылкой на журнал Минобороны «Военная мысль».

В частности, речь идет об истребителе-перехватчике МиГ-31, который вооружат ракетным комплексом противокосмической обороны «Контакт». На транспортных самолетах Ил-76 предполагается использовать боевую лазерную систему А60 «Сокол-Эшелон». Кроме того, бороться с космическими средствами разведки противника предполагается с помощью наземного лазерного комплекса «Пересвет».

Издание напоминает, что о работах по созданию боевого лазерного комплекса «А-60» говорил в 2016 году замминистра обороны России Юрий Борисов. В 2020 году был запатентован самолет, который прочат в носители данной системы.

Добавим, в мае 2022 года Юрий Борисов сообщил, что комплексы «Пересвет» способны ослеплять любые разведывательные спутники противника на высотах до 1,5 тыс. километров. Данные изделия уже серийно поставляются в войска. 

17:46, 07 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
60
0
#Россия\n#спецоперация\n#СВО\n#авиация\n#ракеты\n#лазер\n#космос\n#оружие