Недостижимой признали цель по увеличению годового потребления рыбы россиянами до 25 кг

Москва. Минсельхоз России признал недостижимой цель по увеличению потребления рыбы в стране до 25 кг на человека в год и предложил исключить её из государственной программы «Развитие рыбохозяйственного комплекса». Как передают «Известия», это следует из проекта поправок, опубликованного ведомством на портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения.

Напомним, данную госпрограмму утвердил в 2014 году Дмитрий Медведев, который тогда занимал пост главы правительства. В пояснительной записке говорится, что сейчас документ необходимо привести в соответствие с обновлённой Стратегией развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов до 2030 года.

Саму стратегию обновили в сентябре 2022 года на фоне последствий распространения в 2020-2021 годах новой коронавирусной инфекции и усилившегося с 2022 года внешнего геополитического и санкционного давления на экономику России.

Минсельхоз предлагает оставить в новой редакции только пункт о поддержании уровня самообеспеченния рыбой и рыбопродуктами.

Кроме того, проект подразумевает исключение цели укрепления лидерства на рыбных рынках Евросоюза и стран Азиатско-Тихоокеанского региона на фоне различных изменений и закрытия сбыта для рыбохозяйственных предприятий России.