Россия не применяет гиперзвукового оружия, обладая им

Москва. Россия фактически не применяет гиперзвуковое оружие, но обладает им. Как передаёт RT, об этом заявил президент страны Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1».

«У нас тогда (в 2014 году — прим. ред.) не было гиперзвукового оружия, а сейчас есть! Да, мы его не применяем фактически, но оно есть», — заявил Путин.

Он подчеркнул, что России предстоит «многое сделать для развития сухопутных войск».

Напомним, что Россия приостановила своё участие в договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений. В Госдепартаменте США назвали приостановку Россией участия в ДСНВ «юридически некорректной».