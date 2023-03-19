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Россия не применяет гиперзвукового оружия, обладая им

18:00, 19 марта, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
Россия не применяет гиперзвукового оружия, обладая им
18:00, 19 марта, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
61
0
#Россия\n#Владимир Путин\n#оружие
Фото: unsplash.com (SpaceX)
61
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С таким заявлением выступил президент страны Владимир Путин.

Москва. Россия фактически не применяет гиперзвуковое оружие, но обладает им. Как передаёт RT, об этом заявил президент страны Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1».

«У нас тогда (в 2014 году — прим. ред.) не было гиперзвукового оружия, а сейчас есть! Да, мы его не применяем фактически, но оно есть», — заявил Путин.

Он подчеркнул, что России предстоит «многое сделать для развития сухопутных войск».

Напомним, что Россия приостановила своё участие в договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений. В Госдепартаменте США назвали приостановку Россией участия в ДСНВ «юридически некорректной».

18:00, 19 марта, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
61
0
#Россия\n#Владимир Путин\n#оружие