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Концерн «Калашников» модифицирует десантный катер в полноценное сторожевое судно

12:50, 15 марта, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
Концерн «Калашников» модифицирует десантный катер в полноценное сторожевое судно
12:50, 15 марта, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
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#Россия\n#Концерн «Калашников»
Фото: АО «Концерн «Калашников»
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Кто является заказчиком, не уточняется.

Санкт-Петербург. В КВЦ «Экспофорум» в Санкт-Петербурге проходит выставка «Экспотехностраж-2023». Как сообщает канал «360» со ссылкой на ТАСС, одним из участников является концерн «Калашников».

Президент компании Алан Лушников рассказал изданию, что специалисты «Калашнкиова» работают над несколькими модификациями транспортно-десантного катера БК-16 для силовиков. Предполагается, что судно должно стать сторожевым катером.

«Сейчас одновременно ведутся работы по созданию нескольких новых модификаций скоростного транспортно-десантного катера БК-16 проекта 02510 для различных силовых структур», — сказал Лушников.

При этом, кто заказчик, он не уточнил. По его словам, модификации судна будут очень значимы и интересны для «Рыбинской верфи». Ведь речь идет о новых технических решениях, позволяющих сделать из базового десантного катера полноценный сторожевой.

12:50, 15 марта, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
169
0
#Россия\n#Концерн «Калашников»