Более 350 хакерских атак было совершено на систему онлайн-голосования Москвы

Москва. Глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2022 году Вадим Ковалёв заявил, что хакеры совершили более 350 атак на систему онлайн-голосования столицы, начиная с 06:00. Об этом сообщил RT.

«Мы получили сообщение от специалистов техподдержки о том, что на систему онлайн-голосования были совершены хакерские атаки. С 06:00 их было более 350», — приводится его заявление в Telegram-канале штаба.

Уточняется, что система успешно отражает все попытки взлома.

Всего же в столице открылись более 3,2 тыс. избирательных участков на выборах муниципальных депутатов. Всего в выборах принимают участие 5,7 тыс. кандидатов, которые борются за 1 417 мандатов в советах 125 районов столицы.