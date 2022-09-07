Закрыть
Все разделы Поиск
Обещания Спецпроект Удмуртия 18+ Спецпроект
Ижевское оружие Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
Загадки Балезинского могильника Лонгрид Вернулись в детство: в Ижевске прошел первый Чемпионат дворовых игр Лонгрид Бегемот в цирке Лонгрид

Производители мяса хотят ограничить россиян в содержании домашних птиц

16:40, 07 сентября, 2022
Дмитрий Стрелков
Производители мяса хотят ограничить россиян в содержании домашних птиц
16:40, 07 сентября, 2022
Дмитрий Стрелков
84
0
#Россия\n#курицы\n#птичий грипп
Фото: unsplash.com
84
0

Связано это с возможностью распространения птичьего гриппа.

Москва. Российский птицеводческий союз захотел внести поправки в закон, разрешающий владельцам садовых и огородных участков разводить птицу для личных нужд. Об этом сообщила «Газета.ру» со ссылкой на «Коммерсантъ».

Отмечается, что производители мяса в России выразили опасения, что принятый закон в будущем может привести к распространению птичьего гриппа и попаданию вируса на предприятия. Это повлияет на сокращение производства. Руководитель «Росптицесоюза» Галина Бобылева подтвердила изданию планы инициировать разработку поправок в законопроект, но не уточнила, в чём конкретно они заключаются.

Исполнительный директор Национальной ассоциации производителей индейки Анатолий Вельматов добавил, что существуют проблемы, которые связаны с проверкой соблюдения правил разведения птицы. Он утверждает, что большинство вспышек птичьего гриппа в прошлом происходили как раз в личных хозяйствах.

Напомним, летом 2022 года Владимир Путин подписал закон, разрешающий разводить кур и кроликов на садовых и огородных участках.

16:40, 07 сентября, 2022
Дмитрий Стрелков
84
0
#Россия\n#курицы\n#птичий грипп