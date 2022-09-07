Производители мяса хотят ограничить россиян в содержании домашних птиц

Москва. Российский птицеводческий союз захотел внести поправки в закон, разрешающий владельцам садовых и огородных участков разводить птицу для личных нужд. Об этом сообщила «Газета.ру» со ссылкой на «Коммерсантъ».

Отмечается, что производители мяса в России выразили опасения, что принятый закон в будущем может привести к распространению птичьего гриппа и попаданию вируса на предприятия. Это повлияет на сокращение производства. Руководитель «Росптицесоюза» Галина Бобылева подтвердила изданию планы инициировать разработку поправок в законопроект, но не уточнила, в чём конкретно они заключаются.

Исполнительный директор Национальной ассоциации производителей индейки Анатолий Вельматов добавил, что существуют проблемы, которые связаны с проверкой соблюдения правил разведения птицы. Он утверждает, что большинство вспышек птичьего гриппа в прошлом происходили как раз в личных хозяйствах.

Напомним, летом 2022 года Владимир Путин подписал закон, разрешающий разводить кур и кроликов на садовых и огородных участках.