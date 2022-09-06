Два новых автобронетанковых ремонтных завода построят в России

Москва. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании двух автобронетанковых ремонтных заводов. Об этом сообщил RT во вторник, 6 сентября.

«Создать федеральное государственное казенное учреждение «71 автобронетанковый ремонтный завод» министерства обороны России и федеральное государственное казенное учреждение «72 автобронетанковый ремонтный завод» министерства обороны России», — говорится в документе на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что основной целью учреждений будет ремонт бронетанковой и автомобильной техники в интересах обороны. 71-й завод построят в Раменском Московской области, 72-й завод — в Каменске-Шахтинском Ростовской области.

Численность работников из гражданского персонала составит 365 человек на 71-м заводе и 227 человек на 72-м заводе.