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Хакер заявила о получении документов, подтверждающих продажу для ВСУ оружия из Казахстана

15:40, 05 сентября, 2022
Хакер заявила о получении документов, подтверждающих продажу для ВСУ оружия из Казахстана
15:40, 05 сентября, 2022
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#Украина\n#Казахстан\n#хакеры
Фото: unsplash.com
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Девушка надеется, что это поможет среднеазиатской стране прекратить поставки.

Москва. Участница украинской хакерской группы «Берегини» специально для стрима RT «Летучка» записала видео, в котором рассказала, что хакерам удалось получить документы, подтверждающие продажу для Вооружённых сил Украины советского оружия Казахстана.

«Нам удалось получить документы, которые подтверждали продажу для ВСУ советского оружия Казахстана», — заявила девушка-аноним.

По её словам, хакеры опубликовали эти документы.

«Надеемся, что это помогло казахскому правительству принять правильное решение о прекращении поставок», — сказала хакер.

15:40, 05 сентября, 2022
48
0
#Украина\n#Казахстан\n#хакеры