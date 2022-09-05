Хакер заявила о получении документов, подтверждающих продажу для ВСУ оружия из Казахстана

Девушка надеется, что это поможет среднеазиатской стране прекратить поставки.
Москва. Участница украинской хакерской группы «Берегини» специально для стрима RT «Летучка» записала видео, в котором рассказала, что хакерам удалось получить документы, подтверждающие продажу для Вооружённых сил Украины советского оружия Казахстана.
«Нам удалось получить документы, которые подтверждали продажу для ВСУ советского оружия Казахстана», — заявила девушка-аноним.
По её словам, хакеры опубликовали эти документы.
«Надеемся, что это помогло казахскому правительству принять правильное решение о прекращении поставок», — сказала хакер.