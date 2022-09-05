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Эксперимент по доставке вина планирует запустить «Почта России»

10:40, 05 сентября, 2022
Дмитрий Стрелков
Эксперимент по доставке вина планирует запустить «Почта России»
10:40, 05 сентября, 2022
Дмитрий Стрелков
116
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#Почта России\n#форумы\n#вино
Фото: unsplash.com
116
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Причём доставлять планируют только российские вина.

Владивосток. «Почта России» планирует запустить эксперимент по открытию бондавых складов в апреле 2023 года с последующей доставкой вина. Как передаёт RT, об этом заявил гендиректор компании Максим Акимов в интервью РБК на площадке Восточного экономического форума (ВЭФ), который стартовал в понедельник, 5 сентября.

«Могу выразить уверенность, что проект мы запустим в апреле следующего года», — сказал Максим Акимов.

Он также выразил надежду на завершение дискуссий по параметрам доставки вина в ближайшее время. По словам руководителя «Почты России», проект предполагает, что доставка будет осуществляться «не раньше, чем за 24 часа, но и не сильно позже».

Кроме того, будет осуществляться контроль за тем, чтобы вино было российского производства, а также за тем, чтобы «получатель имел право его получить в руки».

10:40, 05 сентября, 2022
Дмитрий Стрелков
116
0
#Почта России\n#форумы\n#вино