Эксперимент по доставке вина планирует запустить «Почта России»

Владивосток. «Почта России» планирует запустить эксперимент по открытию бондавых складов в апреле 2023 года с последующей доставкой вина. Как передаёт RT, об этом заявил гендиректор компании Максим Акимов в интервью РБК на площадке Восточного экономического форума (ВЭФ), который стартовал в понедельник, 5 сентября.

«Могу выразить уверенность, что проект мы запустим в апреле следующего года», — сказал Максим Акимов.

Он также выразил надежду на завершение дискуссий по параметрам доставки вина в ближайшее время. По словам руководителя «Почты России», проект предполагает, что доставка будет осуществляться «не раньше, чем за 24 часа, но и не сильно позже».

Кроме того, будет осуществляться контроль за тем, чтобы вино было российского производства, а также за тем, чтобы «получатель имел право его получить в руки».