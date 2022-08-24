Семьям школьников Донбасса и ряда территорий Украины выплатят по 10 тысяч рублей

Москва. Жители ДНР, ЛНР и освобожденных территорий Украины получат по 10 тыс. рублей на подготовку детей к школе. Президент России Владимир Путин подписал соответствующее поручение правительству, оно размещено на официальном сайте Кремля.

Кроме республик Донбасса, речь идет о части Запорожской, Харьковской и Херсонской областей. Выплаты будут осуществляться во взаимодействии с властями указанных территорий.

Постановление касается семей, в которых есть дети в возрасте от 6 до 18 лет, при условии, что они начнут обучение не позднее 15 сентября, а 6 лет ребенку исполняется не позднее 1 сентября 2022 года.