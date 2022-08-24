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Семьям школьников Донбасса и ряда территорий Украины выплатят по 10 тысяч рублей

17:52, 24 августа, 2022
Евгений Кандаков
Семьям школьников Донбасса и ряда территорий Украины выплатят по 10 тысяч рублей
17:52, 24 августа, 2022
Евгений Кандаков
87
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#Украина\n#Россия\n#ЛНР\n#ДНР\n#Владимир Путин\n#деньги\n#школа\n#дети\n#Донбасс
Фото: pixabay.com
87
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Поручение правительству об этом дал Владимир Путин.

Москва. Жители ДНР, ЛНР и освобожденных территорий Украины получат по 10 тыс. рублей на подготовку детей к школе. Президент России Владимир Путин подписал соответствующее поручение правительству, оно размещено на официальном сайте Кремля.

Кроме республик Донбасса, речь идет о части Запорожской, Харьковской и Херсонской областей. Выплаты будут осуществляться во взаимодействии с властями указанных территорий.

Постановление касается семей, в которых есть дети в возрасте от 6 до 18 лет, при условии, что они начнут обучение не позднее 15 сентября, а 6 лет ребенку исполняется не позднее 1 сентября 2022 года.

17:52, 24 августа, 2022
Евгений Кандаков
87
0
#Украина\n#Россия\n#ЛНР\n#ДНР\n#Владимир Путин\n#деньги\n#школа\n#дети\n#Донбасс