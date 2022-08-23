В Чебоксарах умер глава города Олег Кортунов

Чебоксары. Чувашия. Ушел из жизни глава Чебоксар Олег Кортунов. Градоначальнику было 38 лет, пишет ИА REGNUM со ссылкой на портал «Про Город Чебоксары».

Чиновник скончался вечером 22 августа. Как пишут городские СМИ, причиной мог послужить сердечный приступ.

Олег Кортунов родился в Чебоксарах, окончил машиностроительный факультет Чувашского государственного университета имени И. Н. Ульянова в 2007 году. Работал учеником слесаря-ремонтника, сборщиком деталей на заводе «Чувашкабель». Получив высшее образование, стал инженером, со временем был назначен заместителем гендиректора того же предприятия. Столицу Чувашии Олег Кортунов возглавил в октябре 2020 года.

Последней записью на странице мэра в соцсети «ВКонтакте» стало размещенное 22 августа поздравление горожан с Днем государственного флага России.