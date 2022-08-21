Вооруженные силы России трижды применили ракету «Кинжал» на Украине

Петропавловск-Камчатский. Вооруженные силы России трижды применили в ходе спецоперации на Украине гиперзвуковую ракету «Кинжал». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министра обороны страны Сергея Шойгу. По его словам, таких характеристик не имеет ни одна ракета в мире.

Скорость «Кинжала» составляет более 10 махов. Ракета может менять траекторию, потому ее невозможно взять. Она используется для поражения особо важных целей.

Ранее сообщалось, что три самолета МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами перебазированы в Калининградскую область в рамках стратегического сдерживания.