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Вооруженные силы России трижды применили ракету «Кинжал» на Украине

13:30, 21 августа, 2022
Анна Торхова
Вооруженные силы России трижды применили ракету «Кинжал» на Украине
13:30, 21 августа, 2022
Анна Торхова
159
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#Россия\n#Украина\n#спецоперация
Фото: unsplash.com
159
0

По словам министра обороны страны, она используется для нанесения ударов по особо важным целям.

Петропавловск-Камчатский. Вооруженные силы России трижды применили в ходе спецоперации на Украине гиперзвуковую ракету «Кинжал». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министра обороны страны Сергея Шойгу. По его словам, таких характеристик не имеет ни одна ракета в мире.

Скорость «Кинжала» составляет более 10 махов. Ракета может менять траекторию, потому ее невозможно взять. Она используется для поражения особо важных целей. 

Ранее сообщалось, что три самолета МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами перебазированы в Калининградскую область в рамках стратегического сдерживания.

13:30, 21 августа, 2022
Анна Торхова
159
0
#Россия\n#Украина\n#спецоперация