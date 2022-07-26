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Корону «Мисс России-2022» вручили Анне Линниковой из Оренбурга

10:14, 26 июля, 2022
Евгений Кандаков
Корону «Мисс России-2022» вручили Анне Линниковой из Оренбурга
10:14, 26 июля, 2022
Евгений Кандаков
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#Мисс Россия\n#девушки\n#красота\n#Оренбург\n#конкурс красоты
Фото: vk.com/a.linnikova
161
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Девушке 22 года, она учится в Санкт-Петербурге и работает моделью.

Москва. Победу в конкурсе «Мисс Россия» 2022 года одержала оренбурженка Анна Линникова. Об этом пишет Лента.ру.

Финал смотра красавиц прошел в Москве. Первой вице-мисс стала Анна Будаева из Чувашии, второй вице-мисс – Дарья Немаева из Хабаровского края. Анна Линникова завоевала высший титул и корону конкурса.

Победительнице 22 года, она работает моделью и учится на втором курсе PR-отделения Университета технологий управления и экономики в Петербурге. В свободное время девушка шьет и изучает французский язык.

По словам Анны Линниковой, титул «Мисс Россия» дает возможность «говорить публично о насущных проблемах и привлекать внимание общественности к социально-значимым вещам».

10:14, 26 июля, 2022
Евгений Кандаков
161
0
#Мисс Россия\n#девушки\n#красота\n#Оренбург\n#конкурс красоты