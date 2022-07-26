Корону «Мисс России-2022» вручили Анне Линниковой из Оренбурга

Москва. Победу в конкурсе «Мисс Россия» 2022 года одержала оренбурженка Анна Линникова. Об этом пишет Лента.ру.

Финал смотра красавиц прошел в Москве. Первой вице-мисс стала Анна Будаева из Чувашии, второй вице-мисс – Дарья Немаева из Хабаровского края. Анна Линникова завоевала высший титул и корону конкурса.

Победительнице 22 года, она работает моделью и учится на втором курсе PR-отделения Университета технологий управления и экономики в Петербурге. В свободное время девушка шьет и изучает французский язык.

По словам Анны Линниковой, титул «Мисс Россия» дает возможность «говорить публично о насущных проблемах и привлекать внимание общественности к социально-значимым вещам».