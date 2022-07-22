Сергей Брилев покинул пост в руководстве ВГТРК

Москва. Известный российский телеведущий Сергей Брилев оставил должность замдиректора ВГТРК по спецпроектам. Об этом пишет Лента.ру.

Также он напомнил, что еще в феврале перестал вести программу «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1».

«В начале сезона, 11 сентября, я отметил 20-летие работы ведущим (куда больше?!), а 26 февраля я провел последний выпуск «Вестей в субботу» (что подвело черту и под периодом, когда мне было, зачем носить титул замдиректора канала)», — приводит сайт слова Брилева.

Журналист добавил, что весной снимал материалы для репортажей и небольших фильмов в Латинской Америке. В конце апреля Сергей Брилев вернулся в Москву, где прошел операцию и лечение. Диагноз он не уточнил.

Ряд снятых в Латинской Америке фильмов будут показаны по российскому телевидению в ближайшее время.

Добавим, в марте 2022 года Сергей Брилев попал под британские санкции.