Шойгу сориентировал группировку «Восток» на уничтожение дальнобойного оружия Украины

Москва. Командование группы российских войск на Украине «Восток» получило указания от министра обороны России. Сергей Шойгу поручил атаковать в первую очередь дальнобойные системы огня украинской армии и нацбатов, сообщили в пресс-службе военного ведомства.

Глава Минобороны встретился с командующим группировкой «Восток» генерал-лейтенантом Рустамом Мурадовым. Выслушав его доклад об обстановке на линии соприкосновения, Сергей Шойгу, отметив усиление ударных возможностей группировки, дал указания командующему на приоритетное поражение высокоточным оружием ракетных и артиллерийских средств большой дальности противника. Министр напомнил, что с их помощью ведутся обстрелы жилых кварталов населенных пунктов Донбасса и осуществляются намеренные поджоги полей с пшеницей, а также хранилищ с зерном.

Напомним, 16 июля Шойгу встретился с командующими группировками «Юг» и «Центр» генералом армии Сергеем Суровикиным и генерал-полковником Александром Лапиным. Им он поручил увеличить активность на всех направлениях спецоперации по защите Донбасса с целью лишить украинских военных возможности обстреливать жилые дома и объекты инфраструктуры.