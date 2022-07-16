Шойгу приказал военным лишить ВСУ возможности атаковать мирные объекты

Москва. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу встретился с командующими силами спецоперации на Украине. Он дал им ряд указаний, сообщает пресс-служба Минобороны.

Отмечается, что с докладами о текущей обстановке перед министром выступили командующий группировкой «Юг» генерал армии Сергей Суровикина и командующий группировкой «Центр» генерал-полковник Александр Лапин.

По итогам встречи Сергей Шойгу дал распоряжение активизировать действия группировок на всех операционных направлениях. Главной целью он назвал исключение возможности киевского режима наносить массированные ракетные и артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре и жителям населенных пунктов Донбасса и других регионов, информирует пресс-служба Минобороны.