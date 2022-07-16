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Шойгу приказал военным лишить ВСУ возможности атаковать мирные объекты

15:15, 16 июля, 2022
Евгений Кандаков
Шойгу приказал военным лишить ВСУ возможности атаковать мирные объекты
15:15, 16 июля, 2022
Евгений Кандаков
46
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#Украина\n#Донбасс\n#военные\n#ДНР\n#ЛНР\n#Минобороны\n#Сергей Шойгу\n#спецоперация
Фото: kremlin.ru
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Глава ведомства встретился с командующими группировок «Юг» и «Центр».

Москва. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу встретился с командующими силами спецоперации на Украине. Он дал им ряд указаний, сообщает пресс-служба Минобороны.

Отмечается, что с докладами о текущей обстановке перед министром выступили командующий группировкой «Юг» генерал армии Сергей Суровикина и командующий группировкой «Центр» генерал-полковник Александр Лапин.

По итогам встречи Сергей Шойгу дал распоряжение активизировать действия группировок на всех операционных направлениях. Главной целью он назвал исключение возможности киевского режима наносить массированные ракетные и артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре и жителям населенных пунктов Донбасса и других регионов, информирует пресс-служба Минобороны.

15:15, 16 июля, 2022
Евгений Кандаков
46
0
#Украина\n#Донбасс\n#военные\n#ДНР\n#ЛНР\n#Минобороны\n#Сергей Шойгу\n#спецоперация