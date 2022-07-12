Минобороны России персонально обратилось к нескольким наемникам из США и Британии

Москва. О потерях и настроениях среди иностранных наемников на Украине рассказали в Минобороны России. Как заявил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков, российская разведка отслеживает и фиксирует их пофамильно.

В частности, по его словам, 6 июля в пункт дислокации и подготовки «солдат удачи» в городе Замосць на улице Козмяна, дом 1 в Польше прибыли подданные Великобритании Колин Скот и Адриан Дэвис, а также американцы Майкл Вуйкович, Эндрю Фокс и Оливер Шорт.

«Рекомендуем этим гражданам одуматься и живыми вернуться домой», — посоветовал официальный представитель Минобороны России.

Также Конашенков сообщил, что за последние 3 недели спецоперации число наемников на Украине сократилось с 3 221 человека до 2 741.

За это время в районы ведения боевых действий прибыл еще 151 «дикий гусь» и 391 был уничтожен. Еще 240 «солдат удачи» бежали с территории Украины.

Наибольшие потери несут поляки – их ликвидировали 166. Также убиты 50 представителей Грузии, 23 британца. 21 румын и 15 канадцев.

Конашенков подчеркнул, что разведка выявляет и «берет на карандаш» каждого иностранного наемника еще на этапе их подготовки к участию в боевых действиях. Действие международных соглашений об обращении с пленными на них не распространяется, поэтому лучшее, что ждет таких лиц при взятии живыми — длительный тюремный срок, добавил представитель Минобороны России.