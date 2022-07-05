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Запрет на полеты в южные аэропорты продлили до 12 июля

12:11, 05 июля, 2022
Евгений Кандаков
Запрет на полеты в южные аэропорты продлили до 12 июля
12:11, 05 июля, 2022
Евгений Кандаков
207
0
#авиация\n#расписание рейсов\n#спецоперация\n#пассажирские перевозки\n#транспорт\n#аэропорты
Фото: pixabay.com
207
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Решение об этом приняла Росавиация.

Москва. Воздушное сообщение с рядом аэропортов на юге России будет ограничено до 12 июля. Об этом сообщили в Росавиации.

Закрытыми для пассажирских рейсов останутся 11 аэропортов, в том числе Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Изменения в расписание впервые ввели 24 февраля, в день начала спецоперации на Украине. С тех пор запреты регулярно продляли. В последний раз это делали на срок до 6 июля.

12:11, 05 июля, 2022
Евгений Кандаков
207
0
#авиация\n#расписание рейсов\n#спецоперация\n#пассажирские перевозки\n#транспорт\n#аэропорты