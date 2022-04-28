Половина российских кинотеатров могут закрыться из-за отсутствия репертуара

Москва. Ассоциация владельцев кинотеатров заявила, что половина российских кинотеатров могут закрыться. Об этом сообщается на сайте Ассоциации.

За время пандемии кассовые сборы упали на 26,6%, а посещаемость — на 33,6%.

Отказ зарубежных киностудий выпускать фильмы в прокат в России еще сильнее повлиял на индустрию российского кинопроката. В марте 2022 года рынок упал на 54%.

1 января 2022 года в России был зарегистрирован 2 161 кинотеатр, это 5 709 кинозалов, 5 апреля количество работающих кинозалов уменьшилось до 3 997, 18 апреля — до 3 633. Таким образом, в середине апреля 2022 года в России закрылись уже 36,4% кинотеатров.

Дистрибьюторы и продюсеры вместе с Ассоциацией работают над дополнительным контентом. Они наладили работу со студиями из Азии, Латинской и Южной Америки, начали показывать в кинотеатрах классические российские и советские фильмы, но это не помогает вернуть большинство зрителей. Эти меры не могут компенсировать более 10% потерянной выручки отрасли.

По сообщению ассоциации, из-за критического недостатка репертуара в ближайшие два месяца выручка кинотеатров упадет более чем на 80%. После этого минимум 50% кинозалов закроются.