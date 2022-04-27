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Пермские ученые создали долговечные материалы для укрепления и ремонта асфальта

17:50, 27 апреля, 2022
Екатерина Сентемова
Пермские ученые создали долговечные материалы для укрепления и ремонта асфальта
17:50, 27 апреля, 2022
Екатерина Сентемова
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#Пермь\n#ученые\n#разработка\n#ремонт дорог
Фото: twenty20.com
360
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Новая разработка не имеет аналогов в мире.

Пермь. Пермский край. В Пермском Политехническом университете ученые придумали новые эффективные материалы для ремонта дорог. Об этом сообщает «Газета.ру».

Полимерные композиционные материалы были созданы на основе низкомолекулярных и высокомолекулярных каучуков. Если ими укрепить асфальт, то дорожное полотно можно будет не ремонтировать от ям следующие 30 лет.

Новый способ укрепления экономичен и прост в исполнении. Разработка имеет большую эластичность при минусовых температурах и высокую устойчивость к деформациям при теплой погоде, что отличает ее от используемых сейчас материалов. Это позволяет защитить асфальт от появления трещин. 

Ученые считают, что созданный ими материал снизит тормозной путь автомобилей и сократит количество аварий на дорогах. Композиты даже можно использовать в условиях Арктики.

Создатели уже запатентовали разработку, аналогов которой в мире нет.

17:50, 27 апреля, 2022
Екатерина Сентемова
360
0
#Пермь\n#ученые\n#разработка\n#ремонт дорог