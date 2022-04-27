Пермские ученые создали долговечные материалы для укрепления и ремонта асфальта

Пермь. Пермский край. В Пермском Политехническом университете ученые придумали новые эффективные материалы для ремонта дорог. Об этом сообщает «Газета.ру».

Полимерные композиционные материалы были созданы на основе низкомолекулярных и высокомолекулярных каучуков. Если ими укрепить асфальт, то дорожное полотно можно будет не ремонтировать от ям следующие 30 лет.

Новый способ укрепления экономичен и прост в исполнении. Разработка имеет большую эластичность при минусовых температурах и высокую устойчивость к деформациям при теплой погоде, что отличает ее от используемых сейчас материалов. Это позволяет защитить асфальт от появления трещин.

Ученые считают, что созданный ими материал снизит тормозной путь автомобилей и сократит количество аварий на дорогах. Композиты даже можно использовать в условиях Арктики.

Создатели уже запатентовали разработку, аналогов которой в мире нет.