В Минобороны России обратились к жителям Киева

Москва. Эвакуироваться из Киева через гуманитарный коридор предложили жителям украинской столицы в Минобороны России. С обращением на эту тему выступил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

Генерал-майор отметил, что власти страны и города агитируют киевлян оставаться в своих домах. Цель таких заявлений – использовать мирное население в качестве «живого щита». Этот метод используют националисты, размещающие в жилых кварталах артиллерийские подразделения и боевую технику. При этом жителям говорят, что столица полностью блокирована.

На самом деле оставаться в Киеве сейчас опасно, в городе бесчинствуют банды мародеров, получивших оружие от властей. Российские военные просят мирных жителей покинуть город по трассе Киев – Васильков, отметил Конашенков.

Также он подчеркнул, что вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре, избегая огня по гражданским объектам.

Кроме того, Игорь Конашенков заявил, что с начала стартовавшей 24 февраля операции российской армии на Украине поражены 1114 военных целей, в том числе 31 пункт управления и узел связи ВСУ.

«Уничтожено 314 танков и других боевых бронированных машин, 57 реактивных систем залпового огня, 121 орудие полевой артиллерии и минометов, 274 единицы специальной военной автомобильной техники», — добавил генерал-майор.

Ранее Конашенков сообщил об итогах боевых действий на Украине за минувшие сутки. 25 февраля он же доложил о блокировании Киева с западного направления.