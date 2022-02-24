Российские вооруженные силы вывели из строя 74 военных объекта ВСУ

Москва. В командовании Российской армии отчитались о результатах ударов по военной инфраструктуре Украины. Как заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков, выведены из строя 74 наземных объекта, сообщает RT.

В частности, уничтожены 11 аэродромов военно-воздушных сил, 3 командных пункта, 1 военно-морская база, а также 18 радиолокационных станций зенитно-ракетных комплексов ПВО С-300 и «Бук-М1».

Ранее сообщалось, что в результате действий российских вооруженных сил полностью подавлена система противовоздушной обороны Украины. В Минобороны уточнили, что огонь ведется высокоточным оружием исключительно по военной инфраструктуре, удары по гражданским объектам не наносятся.

В ДНР между тем сообщили о сдаче в плен солдат окруженной под Волновахой 53-й бригады ВСУ.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине, направленной на демилитаризацию и денацификацию соседнего государства, это подтвердили в Минобороны.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о разрыве дипломатических отношений с Россией.