Антимонопольная служба выяснит причины роста расходов россиян на отопление

Москва. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проанализирует ситуацию с ростом тарифов на тепловую энергию для населения. Поводом для этого послужили публикации на данную тему в СМИ и соцсетях, сообщается на сайте ведомства.

В ФАС напомнили, что если потребитель считает, что стоимость платы за услуги ЖКХ в платежке завышена, ему следует обратиться в Государственную жилищную инспекцию.

Также в ведомстве указали, что в соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса РФ тарифы на жилищно-коммунальные услуги устанавливают органы власти регионов.

Увеличение платы граждан за коммунальные услуги с 1 июля 2021 года в среднем по стране не превысило 3,1%, на вывоз отходов – на 1,9%, добавили в службе.