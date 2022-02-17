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Антимонопольная служба выяснит причины роста расходов россиян на отопление

15:18, 17 февраля, 2022
Евгений Кандаков
Антимонопольная служба выяснит причины роста расходов россиян на отопление
15:18, 17 февраля, 2022
Евгений Кандаков
194
0
#ЖКХ\n#ФАС\n#проверка\n#цены\n#тарифы\n#отопление
Фото: pixabay.com
194
0

Ведомство обратило внимание на публикации об этом в СМИ и соцсетях.

Москва. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проанализирует ситуацию с ростом тарифов на тепловую энергию для населения. Поводом для этого послужили публикации на данную тему в СМИ и соцсетях, сообщается на сайте ведомства.

В ФАС напомнили, что если потребитель считает, что стоимость платы за услуги ЖКХ в платежке завышена, ему следует обратиться в Государственную жилищную инспекцию.

Также в ведомстве указали, что в соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса РФ тарифы на жилищно-коммунальные услуги устанавливают органы власти регионов.

Увеличение платы граждан за коммунальные услуги с 1 июля 2021 года в среднем по стране не превысило 3,1%, на вывоз отходов – на 1,9%, добавили в службе.

15:18, 17 февраля, 2022
Евгений Кандаков
194
0
#ЖКХ\n#ФАС\n#проверка\n#цены\n#тарифы\n#отопление