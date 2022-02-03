Панды Московского зоопарка дали прогноз на итоги Олимпиады в Пекине

Москва. В Московском зоопарке провели гадание на результаты открывающихся 4 февраля в Пекине Зимних Олимпийских игр. В роли прорицателей выступили панды, сообщает пресс-служба учреждения.

Животные были выбраны неспроста. Большая панда или бамбуковый медведь считается неофициальным символом Китая, где пройдет Олимпиада.

В Московском зоопарке содержатся два представителя этого вида — самец Жуи и самка Диндин.

Чтобы узнать, какие страны наберут на соревнованиях больше всего медалей, каждому животному предложили выбрать конусы с изображениями флагов государств. Панде Диндин предложили на выбор Китай, Швецию, Нидерланды, Россию и Австрию. Жуи достались конусы с символами Норвегии, Канады, США, Швейцарии и Германии.

В итоге самка выбрала Россию и Китай, самец – Германию и США. Эти страны, по мнению панд, покажут на Олимпиаде в Пекине самые большие успехи.

Напомним, недавно ученые выяснили, почему бамбуковые медведи при их специфической диете набирают внушительный вес.