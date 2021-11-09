Госдума отменила в первом чтении обязательный техосмотр

Речь идет о легковых автомобилях и мотоциклах, принадлежащих частным лицам, за исключением такси.

Москва. Депутаты Госдумы приняли закон об отмене обязательного техосмотра транспортных средств. Документ одобрен в первом чтении на пленарном заседании 9 ноября, сообщила пресс-служба российского парламента.

Речь идет об автомобилях и мотоциклах, принадлежащих физическим лицам. Прохождение техосмотра (ТО) для них предполагается сделать обязательным лишь при постановке на учет – например, при смене собственника, при условии, что машина произведена больше 4 лет назад. Ежегодная проверка технического состояния транспортного средства отменяется, владелец может делать это по собственному желанию.

В случае окончательного принятия закон облегчит жизнь примерно 50 млн российских автовладельцев. В то же время ТО по-прежнему останется обязательным для автобусов, грузовиков и такси.

В то же время в Правилах дорожного движения Российской Федерации сохраняется пункт о том, что проверка технического состояния транспортного средства перед выездом остается обязанностью водителя вне зависимости от времени последнего прохождения техосмотра.

Напомним, в сентябре вице-премьер Марат Хуснуллин анонсировал принятие данного закона до конца 2021 года. А в июле Госдума разрешила оформлять полисы ОСАГО без диагностической карты автомобиля.