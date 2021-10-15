В Японском море пресекли попытку захода эсминца США в российские воды

Путь незваному гостю преградил противолодочный корабль «Адмирал Трибуц».



Владивосток. Приморский край. Попытку нарушения российской государственной границы пресек корабль Тихоокеанского флота. Инцидент произошел 15 октября на Дальнем Востоке, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны.

По данным пресс-службы ведомства, нарушителем оказался эсминец Chafee ВМС США, который уже несколько дней действует в акватории Японского моря. На место инцидента прибыл большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Трибуц». Иностранцев по международному каналу связи предупредили, что они находятся в закрытом для судоходства районе из-за проведения учений с артиллерийскими стрельбами.

После полученного предостережения эсминец Chafee пытался продолжать движение в российских водах под предлогом подготовки к взлету с палубы вертолета, о чем просигнализировал флагами. В такой ситуации изменение курса и скорости считается невозможным. Российский корабль между тем взял курс на вытеснение американского эсминца из российских территориальных вод. Когда до «Адмирала Трибуца» оставалось менее 60 метров, Chafee изменил направление и вернулся в нейтральные воды, рассказали в Минобороны.

Напомним, подобный инцидент имел место 23 июня в Черном море, неподалеку от Севастополя. Тогда российскую госграницу пытался нарушить британский корабль «Дефендер», его отогнали стрельбой и метанием бомб по курсу движения.