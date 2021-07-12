Пляжи Анапы заполонили божьи коровки

Вопреки мирному названию, насекомые оказались кусачими.



Анапа. Краснодарский край. Жители и гости Анапы жалуются на нашествие божьих коровок. Насекомые расплодились в неимоверных количествах и оккупировали курортный город, сообщает телеканал «МИР 24».

Жуки массами летают по улицам, бродят по стенам зданий, их скопления отмечены на пляжах, в общественных зданиях, торговых центрах и жилых домах.

Мало того, что насекомые создают неудобства тем, что роятся в самых неожиданных местах: горожане и отдыхающие уверяют, что вопреки своему мирному названию, божьи коровки очень больно кусаются.

Как рассказал старший научный сотрудник кафедры энтомологии МГУ Петр Петров, атаковавшие Анапу насекомые принадлежат, вероятнее всего, к виду божья коровка азиатская изменчивая. Жуки прилетели на побережье Черного моря из Средней Азии, также они встречаются в Сибири и Казахстане. Массовые скопления у насекомых могут возникать в брачный период либо перед зимовкой.

В то же время серьезного вреда от божьих коровок ожидать вряд ли стоит, заявил биолог. Переносчиками инфекции они не являются, укусы не опасны. Единственная отрасль, ущерб которой могут причинить жуки – виноградарство. Попадание насекомых в сырье может ухудшить качество вина, отметил ученый.

Что же касается вреда туристической сфере – можно надеяться, что массовый вылет божьих коровок продлиться недолго, от пары дней до нескольких недель, подытожил представитель МГУ.