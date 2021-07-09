Путин снял запрет на полеты в Египет чартерами

Президент отменил собственный указ 2015 года.



Москва. Указ о запрете полетов на курорты Египта отменил президент России Владимир Путин. Документ был подписан им в 2015 году после крушения самолета компании «Когалымавиа», летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, сообщает RT.

Это значит, что в ближайшее время будут возобновлены чартерные рейсы на курорты Красного моря. Прямого сообщения с ними из России не было в течение почти 6 лет. Все это время российские туристы попадали туда главным образом через третьи страны, что делало поездки значительно дороже.

Отмечается, что договоренность о полном возобновлении авиасообщения между двумя странами была достигнута на встрече президентов России и Египта Владимира Путина и Абделя Фаттаха ас-Сиси в апреле 2021 года.

В Министерстве иностранных дел Египта уже приветствовали данное решение. Также эта новость обрадовала российских туроператоров. Правда, из-за жаркой погоды в Египте большого притока отдыхающих прямо сейчас они не ожидают. По прогнозам специалистов, спрос на путевки в Хургаду серьезно вырастет осенью.

Как ожидают в Ассоциации туроператоров России, расписание авиарейсов на курорты египетского побережья Красного моря появится в течение ближайшей недели или двух.

В октябре 2015 года на борту лайнера компании «Когалымавиа», выполнявшего чартерный рейс из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, произошёл взрыв. Погибли 224 человека, включая 25 детей. После этого авиационное сообщение между Россией и Египтом было прервано. В 2018 году его возобновили частично, без чартеров на курорты.