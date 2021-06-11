В России могут ввести штрафы за нарушение раздельного сбора мусора

Письмо об этом направил в правительство Союз переработчиков пластмасс.



Москва. Внести в законодательство статью о наказаниях за сбор мусора без разделения на виды предложил Союз переработчиков пластмасс. Организация направила письмо с соответствующей инициативой вице-премьеру Виктории Абрамченко, пишут «Известия».

В послании говорится, что пустить в повторный оборот или в крайнем случае сжечь можно практически любые пластики. В стране создано достаточно сортировочных и перерабатывающих мощностей, которые нуждаются в сырье. Однако несознательные граждане и часть управляющих компаний и организаций в сфере ЖКХ до сих пор не спешат сдавать мусор раздельно.

В связи с этим предлагается ввести ответственность за выброс не рассортированного мусора для ТСЖ и управляющих компаний, а также для жителей частного сектора. Фиксировать нарушения будут региональные операторы по утилизации отходов.

В письме отмечается, что данная мера позволит отказаться от запрета использования в России одноразовой посуды и упаковки, который планирует объявить правительство.