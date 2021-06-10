Самолеты из России начнут летать еще в 8 стран

Рейсы стартуют с 10 июня.



Москва. Россия возобновляет авиасообщение с рядом стран, полеты в которые были приостановлены из-за сложной эпидемиологической обстановки. В частности, с 10 июня вновь начнут выполняться полеты в Австрию, Венгрию, Ливан, Люксембург, на Маврикий, в Марокко и Хорватию, пишет РБК.

В Ливан и Люксембург будут отправлять по одному самолету в неделю. По два рейса в неделю будет выполняться в Австрию, Венгрию, на Маврикий, в Марокко и Хорватию.

Кроме того, восстановлены чартерные рейсы в Албанию (один в неделю).

Также будет увеличено число бортов, отправляющихся в Азербайджан, Армению, Белоруссию, Германию, Грецию, Египет, Катар, Сербию, Таджикистан и Узбекистан.