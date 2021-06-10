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Самолеты из России начнут летать еще в 8 стран

12:35, 10 июня, 2021
Евгений Кандаков
Самолеты из России начнут летать еще в 8 стран
12:35, 10 июня, 2021
Евгений Кандаков
106
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#самолет\n#авиация\n#полет\n#коронавирус\n#карантин\n#отдых\n#туризм
Фото: pixabay.com
106
0

Рейсы стартуют с 10 июня.

Москва. Россия возобновляет авиасообщение с рядом стран, полеты в которые были приостановлены из-за сложной эпидемиологической обстановки. В частности, с 10 июня вновь начнут выполняться полеты в Австрию, Венгрию, Ливан, Люксембург, на Маврикий, в Марокко и Хорватию, пишет РБК.

В Ливан и Люксембург будут отправлять по одному самолету в неделю. По два рейса в неделю будет выполняться в Австрию, Венгрию, на Маврикий, в Марокко и Хорватию.

Кроме того, восстановлены чартерные рейсы в Албанию (один в неделю).

Также будет увеличено число бортов, отправляющихся в Азербайджан, Армению, Белоруссию, Германию, Грецию, Египет, Катар, Сербию, Таджикистан и Узбекистан.

12:35, 10 июня, 2021
Евгений Кандаков
106
0
#самолет\n#авиация\n#полет\n#коронавирус\n#карантин\n#отдых\n#туризм