Бобры создали опасность затопления села в Томской области

Животные прокопали норы в дамбе рыборазводного водоема.



Батурино. Томская область. Деятельность бобров стала причиной угрозы населенному пункту в Томской области. Как пишет «Интерфакс», подтопления опасаются жители села Батурино.

По словам заместителя председателя областного комитета охраны животного мира, регулирования и использования охотничьих ресурсов Анатолия Истомина, грызуны прорыли норы в дамбе. В результате ее может прорвать, и тогда вода из пруда дотечет до села.

Об активности бобров сообщил властям предприниматель, выращивающий рыбу в пруду. Информацию подтвердил охотовед, отметил Анатолий Истомин. Чиновник добавил, что зверьков попытаются отловить и переселить.

«Стрелять мы там не разрешили, потому что рядом населенный пункт. Придется расставлять самоловы, но, если честно, шанс их так поймать очень невелик», - приводит агентство слова Анатолия Истомина.

Также зампред комитета охраны животного мира рассказал, что численность бобров в Томской области приближается к критической. Осенью 2020 года специалисты насчитали 14 800 особей. Осенью поступят уточненные сведения, но охотники уже сейчас говорят, что зверьков стало больше.